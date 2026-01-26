У Києві помер рятувальник, поранений під час удару 9 січня

ВІд отриманих поранень помер рятувальник Олександр Зібров, який постраждав від російського удару по Києву 9 січня, повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Андрій Даник 26 січня.

«На жаль, після 18 днів боротьби за життя не стало нашого колеги – пожежного-рятувальника 24 державної пожежно-рятувальної частини 36-річного Олександра Зіброва, який разом з іншими побратимами потрапив під повторний російський удар 9 січня у Дарницькому районі Києва», – йдеться в його заяві.

Даник додав, що Зібров зазнав важких травм, захищаючи людей «попри страшну небезпеку».

Внаслідок чергового російського удару по Києву 9 січня загинули четверо людей, в тому числі медик Сергій Смоляк. Також ДСНС повідомляла про п’ятьох поранених рятувальників.

Рятувальники й медики працювали на місці події у Дарницькому районі у той час, коли відбувся повторний обстріл.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Рятувальники ДСНС регулярно потрапляють під повторні удари.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

