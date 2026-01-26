Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

У Києві помер рятувальник, поранений під час удару 9 січня

Ілюстраційне фото. Пожежники працюють на місці удару російської ракети та безпілотника. Київ, 24 січня 2026 року
Ілюстраційне фото. Пожежники працюють на місці удару російської ракети та безпілотника. Київ, 24 січня 2026 року

ВІд отриманих поранень помер рятувальник Олександр Зібров, який постраждав від російського удару по Києву 9 січня, повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Андрій Даник 26 січня.

«На жаль, після 18 днів боротьби за життя не стало нашого колеги – пожежного-рятувальника 24 державної пожежно-рятувальної частини 36-річного Олександра Зіброва, який разом з іншими побратимами потрапив під повторний російський удар 9 січня у Дарницькому районі Києва», – йдеться в його заяві.

Читайте також: Клименко: у Києві під час аварійних робіт загинув рятувальник

Даник додав, що Зібров зазнав важких травм, захищаючи людей «попри страшну небезпеку».

Внаслідок чергового російського удару по Києву 9 січня загинули четверо людей, в тому числі медик Сергій Смоляк. Також ДСНС повідомляла про п’ятьох поранених рятувальників.

Рятувальники й медики працювали на місці події у Дарницькому районі у той час, коли відбувся повторний обстріл.

У Києві попрощалися з медиком із Каховки, який загинув під час атаки РФ
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

У Києві попрощалися з медиком із Каховки, який загинув під час атаки РФ

У Михайлівському соборі Києва відбулося відспівування та прощання з медиком Сергієм Смоляком. Як повідомила влада, чоловік загинув у ніч проти 9 січня під час повторного удару армією РФ по багатоповерховому будинку в Дарницькому районі столиці.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Рятувальники ДСНС регулярно потрапляють під повторні удари.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Нова масована атака РФ на Київ: загинула людина. У Харкові щонайменше 27 постраждалих (фотосвідчення)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Нова масована атака РФ на Київ: загинула людина. У Харкові щонайменше 27 постраждалих (фотосвідчення)

У ніч проти 24 січня Росія масовано атакувала Київ, йдеться у повідомленнях представників місцевої влади. Росія атакувала Харків безпілотниками, повідомив мер міста Ігор Терехов.



Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG