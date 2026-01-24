Поліція: у Києві вибухотехніки знешкодили нездетоновану частину балістичної ракети

У Києві вибухотехніки поліції Києва знешкодили нездетоновану бойову частину балістичної ракети, яку війська РФ вночі запустили по столиці, повідомляє у телеграмі пресслужба Національної поліції України.

«Фрагменти ракети Іскандер-М із бойовим зарядом вагою близько пів тонни знаходились поруч із житловими будинками та автозаправною станцією у Дніпровському районі та становили велику загрозу», – йдеться у повідомленні.

Фахівці спільно із саперами ДСНС перевели боєприпас у безпечний стан та за допомоги спеціальної техніки вилучили для подальшого знешкодження в умовах полігону.

У ніч на 24 січня російські війська здійснили масовану атаку на Київ, застосувавши дрони та ракети. Руйнування і пошкодження зафіксували одразу в 5 районах столиці. Відомо про одну загиблу людину і четверо постраждалих.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 24 січня ППО знешкодила 15 ракет і 357 дронів. Українські військові зафіксували влучання 2 ракет та 18 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях.

Читайте також: Через масований удар РФ по Україні пошкоджені понад 170 об’єктів – Клименко

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.