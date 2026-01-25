Шмигаль: Міненерго спрямовує додаткові 50 тонн дизелю для генераторів у Києві

Міністерство енергетики провело сьогодні засідання штабу, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль 25 січня.

На ній, за словами міністра, обговорили плани зі встановлення когенерації, прокладання нових ліній електропередач та будівництва нової генерації. Крім того, учасники заслухали звіт щодо забезпечення стабільності мобільних мереж та інтернету під час відключень.

«Важливо максимізувати автономність базових станцій. Люди повинні залишатися на зв’язку та мати доступ до інформації за будь-яких умов. Дав відповідні доручення», – повідомив міністр.

Він вказав на те, що в Києві зберігається значний дефіцит електроенергії, без світла залишаються понад 800 тисяч абонентів. Водночас тривають роботи з відновлення опалення, до столиці надійшли дві когенераційні установки. Наступного тижня, за словами Шмигаля, уряд очікує поставку ще двох таких установок.

«Ухвалили рішення з резервів Міненерго скерувати в столицю додатково 50 тонн дизелю для роботи великих генераторів, які живлять критичні об’єкти і будинки. За даними Мінрозвитку, упродовж дня над ліквідацією наслідків російських атак працювали 166 бригад. У нічний час роботу продовжать 74 бригади», – повідомив він.





Також до усунення наслідків атак у Києві залучають допомогу з регіонів: Шмигаль анонсував, що завтра до міста прибудуть 17 бригад із Чернігова, Тернополя, Полтави та Вінниці. У разі потреби, зазначив він, є можливість залучити ще 20 бригад.

На Троєщині в Києві сьогодні розгорнули два наметових містечка через відсутність опалення та світла, повідомила ДСНС.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

Останнім часом особливо складна ситуація з енерго- і теплопостачанням склалася в Києві та передмісті, де після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста, і ситуація є найскладнішою за чотири роки.

