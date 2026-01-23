Захисники тварин благають про допомогу: безпритульні собаки й коти замерзають

Цьогорічна зима – найсуворіша від початку повномасштабної війни Росії проти України. Російська армія використала це, щоб завдати максимальної шкоди енергетичній інфраструктурі України, залишивши без тепла, електропостачання і води цивільне населення. І страждають не лише люди. Безпрецедентних труднощів зазнають найуразливіші істоти – безпритульні собаки і коти.
Захисники тварин кажуть, що безпритульні тварини гинуть на вулицях від холоду, але також від неочікуваного побічного ефекту енергетичної кризи в країні.
Лайонел Де Ланге розповів Радіо Свобода:
«Зараз головна проблема не тільки в тому, що тварини замерзають, а й у тому, що вони не мають доступу до питної води, тому що вся їх вода замерзає. Це величезна проблема».
Засновник притулку для тварин WOW Ukraine Animal Shelter із Південної Африки живе в Україні з 2010 року та керує командою, яка годує бездомних тварин у Херсонській області.
У попередні зими, коли була доступна електроенергія для опалення, каже Де Ланге, «завжди були місця, куди можна було покласти їжу, щоб вона не замерзла, і щоб не замерзла вода. Але тепер такого просто немає».
Крім того, простори під будинками, де колись бездомні влаштовувалися біля теплих труб, що нагріваються центральним опаленням, тепер смертельно холодні, і тваринам немає де знайти тепло.
Кремль використовує зимові умови як зброю, завдаючи ударів по енергетичній мережі України протягом більшої частини війни, але удари останніх тижнів виявилися надзвичайно ефективними, паралізувавши систему опалення. Сотні тисяч домогосподарств лише у Києві в останні дні пережили тривалі відключення електроенергії, а температура при цьому на більшій частині України опустилася значно нижче нуля. Зима 2025-2026 років – одна з найсуворіших за останні десятиліття.
У деяких містах України влада вживає заходів для збереження життя безпритульних тварин. Так Львівська міська рада 16 січня оголосила, що муніципальні будівлі в місті відчинять свої двері для собак та котів, які шукають притулку. В інших – місцеві жителі та благодійні організації побудували для тварин набиті сіном притулки.
Зоозахисниця Юлія Барановська каже, що в Новомиргороді, що в центральній Україні, ситуація з безпритульними тваринами зараз «абсолютно критична». Молода жінка привернула увагу багатьох за межами України своїм відео від 21 січня, на якому вона рятує літнього собаку, якого, очевидно, покинули.
«Три дні тварина була на морозі», – розповіла вона Радіо Свобода, додавши, що місцеві жителі «просто проходили повз нього».
Барановська зараз піклується про понад 120 собак та кішок, також жінка будує притулок для тварин.
Чимало тварин так і не дочекалися допомоги людей. Шокуючі фотографії останніх днів показують бездомних тварин, які загинули в умовах суворої зими.
Найгостріша ситуація. Такі випадки стають все більш поширеними в районах, розташованих поблизу лінії фронту, де люди, що залишилися там, самі борються за виживання.
Власниця собачого притулку у Дніпрі Марина Болоховець каже, що в її переповнених приміщеннях собаки відчувають серйозність ситуації. Оскільки притулок отримує електроенергію лише кілька годин на день, собаки «їдять [подвійні порції]», – написала вона в нещодавньому дописі в соціальних мережах, додавши, що в зазвичай галасливих приміщеннях, де мешкають її собаки, зараз «вони не б’ються».
Лайонел Де Ланге каже, що для тих, хто хоче допомогти, найбільш ефективним способом це звернутися до місцевих притулків та переглянути можливість пожертвування обігрівачів, які не працюють від електрики.
«Можна купити гарну дров’яну піч, яка, можливо, зігріє 20 чи 30 собак, що живуть у замерзлій кімнаті. Це чи не єдиний реальний спосіб допомогти», – каже він. «Або просто зупинити росіян».