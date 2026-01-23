Захисники тварин благають про допомогу: безпритульні собаки й коти замерзають

Цьогорічна зима – найсуворіша від початку повномасштабної війни Росії проти України. Російська армія використала це, щоб завдати максимальної шкоди енергетичній інфраструктурі України, залишивши без тепла, електропостачання і води цивільне населення. І страждають не лише люди. Безпрецедентних труднощів зазнають найуразливіші істоти – безпритульні собаки і коти.

Захисники тварин кажуть, що безпритульні тварини гинуть на вулицях від холоду, але також від неочікуваного побічного ефекту енергетичної кризи в країні.

Лайонел Де Ланге розповів Радіо Свобода:

«Зараз головна проблема не тільки в тому, що тварини замерзають, а й у тому, що вони не мають доступу до питної води, тому що вся їх вода замерзає. Це величезна проблема».

Засновник притулку для тварин WOW Ukraine Animal Shelter із Південної Африки живе в Україні з 2010 року та керує командою, яка годує бездомних тварин у Херсонській області.

У попередні зими, коли була доступна електроенергія для опалення, каже Де Ланге, «завжди були місця, куди можна було покласти їжу, щоб вона не замерзла, і щоб не замерзла вода. Але тепер такого просто немає».

Крім того, простори під будинками, де колись бездомні влаштовувалися біля теплих труб, що нагріваються центральним опаленням, тепер смертельно холодні, і тваринам немає де знайти тепло.