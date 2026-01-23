«Укренерго»: ситуація в енергосистемі «суттєво ускладнилася», кілька об’єктів вийшли в ремонт

У більшості регіонів України 23 січня вимушено застосовують аварійні відключення, повідомляє оператор «Укренерго». За спостереженнями компаніями, вранці ситуація в енергосистемі «суттєво ускладнилася».

Оператор називає головною причиною вимушених відключень наслідки російських масованих атак на українські електростанції та підстанції систем передачі і розподілу електроенергії.

«Сьогодні вранці ситуація ускладнилася, тому що одразу кілька об’єктів генерації, на жаль, вийшли в аварійний ремонт. Обладнання працює на межі можливого. Через попередні пошкодження та руйнування – вцілілі енергоблоки несуть колосальне перевантаження, щоб забезпечити країну світлом і потребують зупинки для ремонту», – йдеться в повідомленні.





«Укренерго» уточнює, що аварійні відключення спрямовані на те, щоб зберегти баланс в енергосистемі і не допустити неконтрольованих знеструмлень, які б загрожували довгостроковим виходом із ладу високовольтного устаткування.

«Ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути генеруючі потужності в мережу. Ми очікуємо, що найближчим часом завершаться відновлювальні роботи на окремих об’єктах, що дозволить скасувати аварійні обмеження та повернутися до планових графіків погодинних відключень у більшості регіонів», – додає компанія.

«Укренерго» просить споживати електроенергію «максимально раціонально».

Раніше Міноборони 23 січня повідомило про знеструмлення споживачів у Сумській, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях внаслідок нічних ударів РФ.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.



