Шмигаль: Україна отримає грант на 85 мільйонів євро через ЄБРР на закупівлю газу

Україна працює над отриманням гранту від однієї з країн Європи на закупівлі газу, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль 27 січня за підсумками розмови з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

«85 млн євро через інструменти ЄБРР на закупівлю додаткового обсягу газу для України. Робота над отриманням відповідного гранту від однієї з європейських країн вже завершується», – написав він у своєму телеграм-каналі.

За словами міністра, він розповів очільниці ЄБРР про складну ситуацію в енергосистемі України через пошкодження внаслідок російських атак та ремонтні роботи:

«Продовження фінансової підтримки з боку ЄБРР українських компаній «Укренерго» й «Укргідроенерго» є вкрай необхідним. Це допомогає забезпечити ремонти, обладнання і впроваджувати нові рішення для того, щоб у людей було світло і тепло».





Шмигаль подякував Рено-Бассо та команді ЄБРР за рішучу й послідовну підтримку України, яка допомагає зберігати стійкість та відновлювати те, що зруйнував ворог.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – в Києві й на Київщині.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.



