Війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру Миколаївщини, тяжко поранена жінка – ОВА

Російські військові вночі проти 27 січня атакували Миколаївський район, внаслідок чого тяжких поранень зазнала 59-річна жінка, повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Уночі ворог атакував область БпЛА типу «Shahed 131/136» і безпілотниками-імітаторами різних типів, спрямувавши основний удар по енергетичній інфраструктурі. В Ольшанській громаді внаслідок атаки та падіння уламків збитих БпЛА зруйновано один приватний будинок і пошкоджено ще два. Поранення отримала 59-річна жінка. Стан постраждалої тяжкий, її госпіталізовано в Миколаїв», – написав він у телеграмі.

За словами Кіма, вночі на Миколаївщині сили ППО знешкодили десять ударних БпЛА типу «Shahed 131/136» і безпілотників-імітаторів різних типів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Рятувальники ДСНС регулярно потрапляють під повторні удари.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.