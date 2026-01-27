В Одесі через удар РФ постраждали 22 людини, є «серйозні руйнування» – МВА

В Одесі внаслідок нічного російського удару постраждали 22 людини, є «серйозні руйнування» цивільної інфраструктури, повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

«Пошкоджено декілька багатоквартирних житлових будинків і приватні оселі. Внаслідок влучань виникли масштабні пожежі. Пошкоджено будівлю церкви в центрі міста. А ще – дитячий садочок. Співробітники ДСНС врятували людей із заблокованих приміщень, серед них є дитина. Багатьох мешканців евакуйовано», – написав Лисак у телеграмі удосвіта 27 січня.

За його словами, найскладніша ситуація – на одній із локацій у Хаджибейському районі: там зруйнована частина житлового будинку. «Попередньо, під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи не зупиняються ні на хвилину», – зазначив голова ОВА.

Згодом він додав, що з 22 постраждалих 14 мають поранення легкого ступеня тяжкості, й допомогу їм надали на місці.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Рятувальники ДСНС регулярно потрапляють під повторні удари.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.