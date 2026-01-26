«Боже диво»: у Харкові та Кривому Розі підбили підсумки ударів РФ увечері 26 січня

Представники місцевої влади в Харкові уточнили обставини та наслідки завданого ввечері 26 січня російського удару по обласному центру.

Голова ОВА Олег Синєгубов розповів, що «це була комбінована атака – ракетні удари та БпЛА». «Двоє людей зазнали поранень, вони отримують усю необхідну медичну допомогу», – йдеться в повідомленні.

«Пошкоджено дві школи в Індустріальному районі міста. Крім того, під ворожими ударами опинилася наша енергетика – є досить серйозні ушкодження. Наразі всі профільні бригади працюють на місцях, щоб оперативно ліквідувати наслідки обстрілів і стабілізувати ситуацію», – додав очільник Харківщини.

Криворізький політик Олександр Вілкул назвав «Божим дивом» те, що після влучання дрона по багатоповерхівці в Тернівському районі міста «всі живі і немає навіть поранених».

«У квартирах, у які влучив «Шахед», не було мешканців. Мешканців з інших поверхів було оперативно евакуйовано. Гасіння пожежі закінчено. У цьому та сусідніх будинках велика кількість вибитих вікон. Штаб допомоги людям вже працює у сусідній школі. Жодна людина не залишиться без допомоги», – написав Вілкул у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Рятувальники ДСНС регулярно потрапляють під повторні удари.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.