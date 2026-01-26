У Кривому Розі після удару дрона палає багатоповерхівка – ОВА

Російські військові атакували Кривий Ріг безпілотником, повідомив увечері 26 січня голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

«Понівечена багатоповерхівка. Там сталася пожежа. Інформація уточнюється», – написав очільник області, додавши, що загроза для міста зберігається, і закликавши «залишатися в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги».

«Знову тварини влучили шахедом у багатоповерхівку в Тернівському районі. Пожежа. Розпочали аварійно-рятувальну операцію. Всі на місці, всі працюємо», – додав криворізький політик Олександр Вілкул.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Рятувальники ДСНС регулярно потрапляють під повторні удари.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.