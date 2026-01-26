Через удар РФ по Харкову є постраждалі, ушкоджені багатоповерхівки і школа – влада

Щонайменше одна людина постраждала внаслідок завданого ввечері 26 січня удару російського дрона по Індустріальному району Харкова, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок ворожого обстрілу міста є постраждалі. Ворог продовжує атаку з повітря на Харків –будьте обережні!» – закликав міський голова Ігор Терехов.

За його словами, «є інформація про ушкодження житлових багатоповерхових будинків та школи в Індустріальному районі».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Рятувальники ДСНС регулярно потрапляють під повторні удари.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.