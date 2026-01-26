Доступність посилання

Через удар РФ по Харкову є постраждалі, ушкоджені багатоповерхівки і школа – влада

Харків, 21 січня 2026 року, фото ілюстративне
Харків, 21 січня 2026 року, фото ілюстративне

Щонайменше одна людина постраждала внаслідок завданого ввечері 26 січня удару російського дрона по Індустріальному району Харкова, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок ворожого обстрілу міста є постраждалі. Ворог продовжує атаку з повітря на Харків –будьте обережні!» – закликав міський голова Ігор Терехов.

За його словами, «є інформація про ушкодження житлових багатоповерхових будинків та школи в Індустріальному районі».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Рятувальники ДСНС регулярно потрапляють під повторні удари.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

