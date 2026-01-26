Повітряні сили: війська РФ вночі атакували Україну 138 дронами, зафіксовано влучання 21

Російські військові в ніч проти 26 січня атакували Україну 138 ударними безпілотниками, близько 90 із яких – «Шахеди», повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«За попередніми даними, на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 110 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дрони інших типів на півночі та сході країни», – йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах додали, що зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків на одній локації.

Військові попередили, що атака триває, в повітряному просторі України перебуває ще декілька безпілотників.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.