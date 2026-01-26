Три людини загинули, 14 поранені за добу через атаки РФ у п’яти областях України – ОВА

На Донеччині внаслідок російських ударів минулої доби загинули дві людини, ще чотири – зазнали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, це сталося у Дружківці й Олексієво-Дружківці.

Одна людина загинула внаслідок російських ударів минулої доби на Херсонщині, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

«Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку і чотири приватні будинки. Також окупанти понівечили стільникову вежу, газопровід і приватний гараж», – написав він у телеграмі.

У Запорізькій області, за словами очільника ОВА Івана Федорова, минулої доби через російські атаки постраждали дві людини: 38-річна жінка і 69-річний чоловік зазнали поранень у Запоріжжі й Запорізькому районі.

«Впродовж доби окупанти завдали 775 ударів по 32 населених пунктах Запорізької області… Надійшло 90 повідомлень про руйнування будинків, квартир та автомобілів», – повідомив Федоров.

Про одну постраждалу – 80-річну жінку – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. «Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 10 населених пунктів Харківської області», – зазначив він.

На Сумщині минулої доби через російські обстріли постраждали сім людей, зокрема двоє дітей. «Протягом доби, з ранку 25 січня до ранку 26 січня 2026 року, російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 36 населених пунктах у 18 територіальних громадах області… Пошкоджено і зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.