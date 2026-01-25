Доступність посилання

Новини | Суспільство

Російські атаки: голова Сумщини повідомив про поранених, серед них є діти

У кількох населених пунктах армія атакувала цивільні автівки, за даними ОВА, ніхто не постраждав (фото ілюстраційне)
Армія Росії атакувала кілька громад Сумської області протягом дня, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров увечері 25 січня.

Загалом, за даними ОВА, постраждали четверо людей, в тому числі двоє дітей. Зокрема, в Середино-Будській громаді російський дрон поцілив у житловий будинок:

«Постраждала 59-річна жінка та двоє її онуків, які прийшли до бабусі у гості. Жінку та дітей 8 і 11 років госпіталізували для обстеження. Попередньо – травми неважкі».

Ще один цивільний, 36-річний чоловік, зазнав поранень через влучання дрона в Садівській громаді. За даними Григорова, медики надали йому необхідну допомогу, він лікуватиметься амбулаторно.

Також обласна влада зафіксувала удари по житлових будинках у Бездрицькій та Нижньосироватській громадах. У кількох населених пунктах армія атакувала цивільні автівки, за даними ОВА, ніхто не постраждав.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


