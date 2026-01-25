Російські атаки: голова Сумщини повідомив про поранених, серед них є діти

Армія Росії атакувала кілька громад Сумської області протягом дня, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров увечері 25 січня.

Загалом, за даними ОВА, постраждали четверо людей, в тому числі двоє дітей. Зокрема, в Середино-Будській громаді російський дрон поцілив у житловий будинок:

«Постраждала 59-річна жінка та двоє її онуків, які прийшли до бабусі у гості. Жінку та дітей 8 і 11 років госпіталізували для обстеження. Попередньо – травми неважкі».

Ще один цивільний, 36-річний чоловік, зазнав поранень через влучання дрона в Садівській громаді. За даними Григорова, медики надали йому необхідну допомогу, він лікуватиметься амбулаторно.

Також обласна влада зафіксувала удари по житлових будинках у Бездрицькій та Нижньосироватській громадах. У кількох населених пунктах армія атакувала цивільні автівки, за даними ОВА, ніхто не постраждав.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



