Федоров: через атаку Росії на Запоріжжя постраждала жінка

Внаслідок російської атаки в Запоріжжі постраждала жінка, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров 25 січня.

За його даними, російські війська атакували безпілотником автозаправку.

«Постраждала жінка. Медики надають їй необхідну допомогу», – заявив голова області.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



