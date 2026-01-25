Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

Федоров: через атаку Росії на Запоріжжя постраждала жінка

Ілюстраційне фото. Наслідки російської атаки на Запоріжжя, грудень 2025 року
Ілюстраційне фото. Наслідки російської атаки на Запоріжжя, грудень 2025 року

Внаслідок російської атаки в Запоріжжі постраждала жінка, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров 25 січня.

За його даними, російські війська атакували безпілотником автозаправку.

«Постраждала жінка. Медики надають їй необхідну допомогу», – заявив голова області.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG