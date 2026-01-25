Кім: російський дрон атакував Миколаївщину, поранені 4 дітей

Російська армія атакувала село Дмитрівка в Миколаївській області, повідомив голова області Віталій Кім 25 січня.
«Поранено четверо дітей. Всіх госпіталізували в Миколаїв. Стан постраждалих легкий. Медики слідкують за їх здоровʼям», – заявив він у своїх соцмережах.
Також Кім прокоментував поранення співробітника місцевого обленерго, про яке компанія повідомила раніше.
За його словами, чоловік постраждав через удар по Очакову вранці, його стан легкий.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
