Миколаївщина: через удар Росії постраждав працівник місцевого обленерго

Внаслідок російського областрілу постраждав електромонтер компанії «Миколаївобленерго» – про це повідомила її пресслужба 25 січня, інформацію поширив також голова області Віталій Кім.

«Володимир отримав осколкові поранення кінцівок. Наразі він оперативно доставлений до медичного закладу, де йому надають всю необхідну допомогу. Товариство контролюватиме перебіг реабілітації», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Член правління «Укренерго» загинув під час відновлювальних робіт на атакованому РФ об’єкті – компанія

Також обленерго зафіксувало значні пошкодження свого енергетичного обладнання.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Компанія ДТЕК 13 січня повідомила, що внаслідок російських атак на її потужності зазнали поранень 59 енергетиків, чотири людини загинули.



