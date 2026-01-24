Київ після атаки РФ: без тепла залишаються 3300 багатоповерхівок, світло повернули для 88 тисяч осель

У Києві через російську нічну атаку РФ в суботу, 24 січня, без тепла залишаються 3300 багатоповерхівок, повідомив у телеграмі міський голова столиці Віталій Кличко.

Він додав, що водопостачання вже відновили.

За даними місцевої влади, внаслідок масованої атаки й пошкоджень критичної інфраструктури зранку в Києві опинилися без теплопостачання знову майже 6 000 будинків. Більшість із них – ті, які вже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9 та 20 січня.

У компанії ДТЕК повідомили, що у Києві повернули світло для 88 тисяч осель Деснянського району після обстрілу.

Лише за місяць війська РФ чотири рази атакували енергооб’єкти Києва, нагадали у ДТЕК.

У ніч на 24 січня російські війська здійснили масовану атаку на Київ, застосувавши дрони та ракети. Руйнування і пошкодження зафіксували одразу в 5 районах столиці. Відомо про одну загиблу людину і четверо постраждалих.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 24 січня ППО знешкодила 15 ракет і 357 дронів. Українські військові зафіксували влучання 2 ракет та 18 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.