У Запоріжжі внаслідок удару РФ виникла пожежа – ОВА

Російські війська в ніч проти 26 січня атакували Запоріжжя і Запорізький район, там виникли пожежі, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«У Вільнянську здійнялася пожежа. Там пошкоджені багатоповерхівки – вибиті вікна, понівечені фасади… Ворог завдав удару по Запоріжжю. На місці атаки сталася пожежа», – написав Федоров у телеграмі.

За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.