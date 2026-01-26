Доступність посилання

У Запоріжжі внаслідок удару РФ виникла пожежа – ОВА

Рятувальники гасять пожежу, що виникла внаслідок російських ударів по Запоріжжю, 20 січня 2026 року
Рятувальники гасять пожежу, що виникла внаслідок російських ударів по Запоріжжю, 20 січня 2026 року

Російські війська в ніч проти 26 січня атакували Запоріжжя і Запорізький район, там виникли пожежі, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«У Вільнянську здійнялася пожежа. Там пошкоджені багатоповерхівки – вибиті вікна, понівечені фасади… Ворог завдав удару по Запоріжжю. На місці атаки сталася пожежа», – написав Федоров у телеграмі.

За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

