83-річна переселенка понад місяць прожила в Києві «як на вулиці»

У Києві понад тисячу будинків все ще залишаються без опалення після російських ударів по ТЕЦ та іншій енергетичній інфраструктурі. У кварталі, де на 4-му поверсі панельного будинку живуть 83-річна Людмила Речаліна та її онук Роман, опалення немає вже кілька місяців. Про це жінка розповіла журналістам телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время», створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії.

Як на вулиці у кімнаті. Нам дали газову пічку з балонами, дали спальний мішок

«Як на вулиці тут (температура) у кімнаті. Ні обігрівача немає, нічого, – розповідає літня жінка. – Але нам дали газову пічку з балонами, дали спальний мішок».

Людмила та Роман – жителі Костянтинівки Донецької області: зараз це лінія фронту. На початку повномасштабного вторгнення Росії вони евакуювалися до Львова, а пізніше переїхали до Києва. До обстрілів літня жінка вже встигла звикнути:

«Я ховаюся: за стіну треба ховатися, я ховаюся за стіну – у куток. Так, щоб, якщо вікно летітиме, мене менше поранило», – пояснює вона.

Київські соціальні служби намагаються допомагати літнім мешканцям міста, у чиїх будинках немає світла та опалення. Людмилі з Романом тимчасово запропонували переїхати до пансіонату за містом: там світло і тепло є.

У їхній квартирі дуже-дуже холодно. Їм дуже важко. Важко приготувати їжу, немає води

«У їхній квартирі дуже-дуже холодно. Їм дуже важко. Важко приготувати їжу, немає води. Тобто не зовсім комфортні умови для проживання», – пояснює соціальна працівниця Віра Гончарова.

«Я думаю, вона (бабуся) собі тут знайде друзів щонайменше», – оглядає Роман кімнату в пансіонаті, де поселять його родичку.

Київські комунальники вже змогли повернути тепло у 2600 багатоповерхових будинків, що постраждали під час останніх масштабних ударів армії Росії по міській енергоінфраструктурі. Але, визнає влада, деякі райони Києва можуть залишитися без тепла до кінця зими – насамперед через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ.

«Система теплопостачання у нас у Києві одна з найбільших і найрозгалуженіших у Європі – значна кількість тепломереж. І коли це все зупиняється, а потім запускається знову після ліквідації пошкодження обладнання, нам доводиться ліквідовувати, крім наслідків обстрілу, ще й пошкодження тепломереж», – пояснює затримки Олександр Пилипишин, начальник департаменту КП «Київтеплоенерго».