«Росія не поважає жодних домовленостей» – посолка ЄС про російські атаки на тлі переговорів

Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що російські атаки тривають по всій території України на тлі мирних переговорів, а Росія «не поважає жодних домовленостей».



В оприлюдненому дописі вона нагадала, що за ніч сили РФ вкотре атакували Україну, запустивши 90 дронів – 14 з них вразили дев’ять місць.

«Все це відбувається в той час, коли світ говорить про потенційне припинення вогню. У Києві термометр сьогодні показує мінус 14 градусів Цельсія. Вже майже місяць сотні тисяч людей у столиці живуть в умовах холоду, без стабільного опалення та електроенергії. Мерзнуть у власних квартирах та будинках. Ситуація нестерпна. Сьогоднішня атака – це ще один доказ того, що «припинення вогню» не існує. Росія не поважає жодних домовленостей. Жодна з його обіцянок не дотримується», – написала вона у фейсбуці.

Читайте також: Зеленський гадає, що тиждень без ударів РФ по енергетиці стартував 30 січня. У Кремлі так не вважають

В опублікованому відео посолка зауважила, що Євросоюз намагається допомогти – минулого тижня привезли понад 400 генераторів, ще 500 вже в дорозі, але це «лише невелика допомога цій героїчній нації, яка випробовується російськими атаками на енергетичну інфраструктуру, на залізницю, на їхні будинки».

29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що попросив російського лідера Володимира Путіна тиждень від неназваної дати не атакувати українські міста. Трамп сказав, що попросив Путіна призупинити удари по українських містах через екстремальний холод.

У Кремлі заявили, що Трамп просив Путіна утриматися від ударів по Україні до 1 лютого.

В Україні значно посилися морози. Очікується, що на початку лютого місцями мороз сягне мінус 30 градусів.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – в Києві й на Київщині.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.