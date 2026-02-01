Армія РФ запустила по Україні 90 ударних дронів, із них збито 76 – Повітряні сили

У ніч проти 1 лютого РФ запустила по території України 90 ударних дронів, йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Військові кажуть, що ударні дрони типу Shahed, «Гербера», «Італмас» сили РФ запускали з наступних напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ., а також окупований Донецьк.

«За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дрони інших типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 2 локаціях», – наголосили у Повітряних силах.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.