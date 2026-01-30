Мороз мінус 30 вже на вихідні. Київ ще не відновився після обстрілів. Про що домовилися Трамп і Путін?

ДСНС та синоптики попереджають: на Україну знову насуваються сильні морози. Найнижчі температури очікуються на півночі України. А в цей час у Києві внаслідок руйнівних прицільних російських ударів по енергетиці без опалення залишаються сотні будинків.

Енергетики та комунальники, запевняє столична влада, роблять усе можливе, але ситуація залишається дуже складною. Найважче жителям Троєщини, спального мікрорайону столиці із близько 300 тисяч людей.

Яка ситуація із відновленням тепло і енергопостачання? Наскільки ймовірними є нові масовані повітряні атаки російської армії з огляду на заяви про енергетичне перемир'я.

В Україні 1-3 лютого очікується різке зниження температури повітря, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.



Як пише у телеграмі пресслужба ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр, вночі, окрім Закарпаття та південної частини країни, температура впаде до 20-27 градусів морозу, у Київській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Сумській, Полтавській та Харківській областях, Києві – до 20-25 градусів морозу. Вдень прогнозується 15-22 градусів морозу.



Рятувальники попереджають, що місцями мороз сягне мінус 30 градусів – це ІІІ рівень небезпеки, червоний. Поступове послаблення морозів очікують вже 4-5 лютого, і розпочнеться воно із заходу та південного заходу України.

Не обстрілювати до 1 лютого?

29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що попросив російського лідера Володимира Путіна тиждень від неназваної дати не атакувати українські міста.

«І я особисто попросив президента Путіна на тиждень не обстрілювати Київ та інші міста протягом тижня. Він погодився. І мушу сказати, що це було дуже приємно», – заявив Трамп.

У Кремлі підтвердили, що було таке прохання від Трампа. Однак стверджують, що лише до 1 лютого.

«Дійсно, президент Трамп звернувся з особистим проханням до президента (так у Кремлі називають правителя РФ) Путіна утриматися на тиждень, до 1 лютого, від завдання ударів по Києву з метою створення сприятливих умов для проведення переговорів», – сказав речник російського президента Дмитро Пєсков.

Україна припинить атакувати енергетичні цілі в РФ, якщо Росія зробить те саме, заявив президент України Володимир Зеленський у коментарях журналістам, оприлюднених ЗМІ 30 січня.

При цьому Зеленський зазначив, що безпосередньо із російськими представниками на переговорах в Абу-Дабі енергетичне перемир’я українською стороною не обговорювалося.

«Американська сторона окремо розмовляла з нами. І американці сказали, що хочуть порушити питання деескалації – з обох боків демонструвати кроки щодо невикористання далекобійних можливостей, щоб забезпечити більше простору для дипломатії… Ми хочемо закінчити війну і ми готові до деескалаційних кроків. Якщо не буде Росія бити по нас, ми не будемо застосовувати кроки у відповідь», – сказав президент України.

Ситуація у Києві та регіонах

У Києві та Київській області зберігається дефіцит потужностей, повідомляє у телеграмі Міністерство енергетики.

Відучора у столиці застосовують тимчасові графіки відповідно до наявного обсягу доступної потужності. А по всій країні діють графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для бізнесу. В окремих регіонах через складну ситуацію в енергосистемі вимушено застосовуються аварійні знеструмлення.

Тривають відновлювальні роботи на енергооб’єктах.

Через негоду без електропостачання залишаються понад 270 населених пунктів в Одеській, Вінницькій, Київській, Чернігівській та Сумській областях, додають в Міненерго.

Учора 100, а цієї ночі – ще 50 будинків підключили до тепла

Ще 378 багатоповерхівок станом на 30 січня досі залишаються без тепла після російських обстрілів у столиці України, більшість із них – на Троєщині. І ще частина – в кількох інших районах Києва, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Протягом вчорашнього дня на Троєщині до опалення підключили перших понад 100 будинків. Цієї ночі – ще 50. Комунальники й енергетики продовжують працювати в різних районах столиці, щоб повернути теплопостачання в оселі киян», – написав Кличко у телеграмі.

Перший віцепрем’єр – міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив напередодні ввечері, що в Києві над стабілізацією ситуації з теплом і світлом працювали 239 бригад.

Міні-ТЕЦ, створені на основі закупленого Києвом обладнання, запрацюють наприкінці зими чи на початку весни, повідомляє Київська міська державна адміністрація у відповідь на запит Радіо Свобода про отримання містом когенераційних установок.

Запит стосувався, зокрема, повідомлень про отримання установок від інших міст, зокрема, Кривого Рогу, Херсона та Запоріжжя. У листі КМДА прямо не підтвердила й не заперечила отримання таких установок від інших міст.

Влада Києва затвердила концепцію розподіленої когенерації на початку 2024 року. Відтоді, згідно з відповіддю, місто розпочало виконання проєктів відповідно до плану та «з огляду на наявні фінансові можливості».

КМДА підкреслює, що столиця «залишається єдиним містом в Україні, яке самостійно закупило когенераційне обладнання, тоді як інші міста й регіони отримували такі установки централізовано в межах міжнародної донорської допомоги». Водночас воно отримало одну когенераційну установку потужністю 1,5 мегават у рамках міжнародної гуманітарної допомоги в 2024 році – вона встановлена і працює для потреб одного з критичних підприємств сфери житлово-комунального господарства.

«Найскладніший період буде до 15 лютого»

Про загальну ситуацію, у яку потрапив Київ та інші українські великі міста через цілеспрямовані масовані повітряні атаки Росії по енергетичних об'єктах та системах життєзабезпечення, в ефірі програми «Настоящего времени» ( онлайн-мережа, створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії) поговорили з головою комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрієм Герусом.

– Мер Києва Віталій Кличко каже, що на Троєщині немає ні опалення, ні електрики. Чи можна з цим щось зробити?

– Щодня щось роблять, у якісь будинки додатково подається тепло, але це все дуже складно, тому що великі пошкодження. По ТЕЦ–6 били кілька разів, били прицільно, були прильоти всього, чого можна. Це дійсно велика проблема.

По ТЕЦ–6 били кілька разів, били прицільно, були прильоти всього, чого можна

І якщо проблему з електроенергією можна якось вирішувати за допомогою мобільних установок, то з теплом ситуація дуже складна.

– До кінця зими цю проблему реально вирішити чи таке завдання ставити безглуздо?

– Ми очікуємо, що найскладніший період буде до 15 лютого, далі має бути легше. Буде набагато більше сонця, а у нас дуже добре розвинена сонячна генерація. Я зараз не можу давати якихось обіцянок, тому що є багато факторів. Прогнозують сильні морози.

Як це вплине на ремонтні роботи?

Може щось піти за гіршим чи кращим сценарієм.

Є мер, краще слухати його інформацію, його рекомендації. Навіть якщо він дає складні рекомендації.

Наприклад, якщо є можливість на якийсь період виїхати з Києва, то, думаю, до цього є сенс прислухатися, не варто ігнорувати. Мер Києва найкраще знає ситуацію з кожним окремим будинком, з кожним окремим районом, загальну картину в місті.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: З'їсти гарячої страви та зігрітися: у Києві розгорнули «бограч-станції» (фоторепортаж) У Києві міжнародна благодійна організація World Central Kitchen безкоштовно годує усіх охочих гарячими стравами на понад 40 локаціях













– Дата 15 лютого пов’язана з прогнозами синоптиків?

– Вже з середини лютого з’являється набагато більше сонця.

Світловий день стає довшим, сонце вище, сонячна генерація працює набагато краще.

У нас в країні дуже багато сонячної генерації. Ми бачимо, що вже в другій половині лютого вона починає дуже добре працювати, атаки стають менш ефективними.

Є мер, краще слухати його інформацію, його рекомендації. Навіть якщо він дає складні рекомендації

А оскільки вони стають менш ефективними, то Росія перестає обстрілювати енергетичні об’єкти, бо це вже не дає суттєвого ефекту.

– Які об’єкти є пріоритетними? Наприклад, якщо ЄС постачає генератори, на що вони йдуть насамперед?

– Це об’єкти критичної інфраструктури.

Мають працювати лікарні, має працювати водоканал, теплопостачання, поліція, пожежна та «швидка допомога».

Плюс, часто буває, щоб відновити подачу тепла в якийсь будинок, треба спочатку відновити там подачу електроенергії. Тоді ці мобільні генератори привозяться прямо до будинку. І ці генератори виробляють електроенергію для того, щоб запрацювали насоси, які вже могли б закачувати теплоносій у теплосистему будинку, у батареї.

Тому ще генератори потрібні, щоб можна було їх взяти і підключити до якогось конкретного будинку, а там уже за допомогою цих генераторів вирішувати проблеми таких будинків.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.