Посол: Німеччина передасть Україні 33 мобільні теплоелектростанції – дві з них прибудуть уже сьогодні

Німеччина передасть Україні 33 мобільні теплоелектростанції – дві з них прибудуть уже сьогодні, а решта надійде згодом. Про це в інтерв’ю Суспільному розповів посол Німеччини в Україні Гайко Томс.

«Те, що відбувається тут щоночі, – це воєнні злочини. Це робиться винятково для терору цивільного населення. Вам зараз потрібна підтримка, і ви її отримаєте. Я вважаю, що ми вже є найбільшим партнером і в енергетичному секторі. Ми надаємо не лише генератори чи системи накопичення енергії, а подекуди й транспорт для ремонтних робіт в енергетиці. Тепер ми також передаємо 33 мобільні електростанції – комбіновані теплоелектростанції», – сказав посол.

За його словами, одна така мобільна електростанція може забезпечити теплом і електроенергією десятки тисяч людей.

«Отже, ці 33 установки здатні забезпечити електроенергією мільйони людей в Україні. Виклик полягає в їх підключенні – так само, як і з генераторами, – але ми працюватимемо разом, щоб зробити це якомога швидше», – наголосив Томс.

Після зустрічі групи G7+ з питань енергетичної підтримки України 23 січня віцепрем’єр–міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що

Німеччина надасть 60 млн євро підтримки та додаткове обладнання, яке включає 33 когенераційні установки, 15 мобільних гібридних генераторів, 300 фотоелектричних установок, 375 акумуляторних батарей, 31 котельну установку, 45 одиниць будівельної техніки та 10 бойлерів.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – в Києві й на Київщині.



