ДСНС попереджає про сильні морози на початку лютого

Але вже 4-5 лютого очікується поступове послаблення морозів із заходу та південного заходу країни
Але вже 4-5 лютого очікується поступове послаблення морозів із заходу та південного заходу країни

В Україні 1-3 лютого очікується різке зниження температури повітря, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Як пише у телеграмі пресслужба ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр, вночі, окрім Закарпаття та південної частини країни, температура впаде до 20-27 градусів морозу, у Київській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Сумській, Полтавській та Харківській областях, Києві – до 20-25 градусів морозу. Вдень прогнозується 15-22 градусів морозу.

Рятувальники попереджають, що місцями мороз сягне мінус 30 градусів – це ІІІ рівень небезпеки, червоний.

У ДСНС додають, що 4-5 лютого очікується поступове послаблення морозів із заходу та південного заходу країни.

На тлі попередньої хвилі сильного похолодання Росія вкотре атакувала об’єкти української енергоінфраструктури. В Україні діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – в Києві й на Київщині. За даними місцевої влади, в Києві на ранок 29 січня без теплопостачання залишаються 613 багатоповерхівок – з майже шести тисяч, опалення в яких зникло внаслідок атаки РФ на критичну інфраструктуру столиці 24 січня.

Напередодні президент України Володимир Зеленський попередив, що українська розвідка має інформацію, що Росія готується до нового удару.


