У Києві без тепла залишаються 613 будинків – влада

У Києві на ранок 29 січня без теплопостачання залишаються 613 багатоповерхівок, повідомила міська державна адміністрація.

«За минулу добу тепло подали ще до 124 будинків. Нагадаємо, ці будинки підключають повторно після ворожих атак 9 і 20 січня. Комунальні служби й енергетики працюють цілодобово. Вони відновлюють подачу тепла в оселі, що постраждали через масовані атаки ворога на об’єкти критичної інфраструктури столиці», – йдеться в повідомленні.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – в Києві й на Київщині. Напередодні ввечері міський голова Віталій Кличко повідомляв про 639 багатоповерхівок без тепла в Києві – з майже шести тисяч, опалення в яких зникло внаслідок атаки РФ на критичну інфраструктуру столиці 24 січня.

За даними міської влади, більшості із цих будинків двічі відновлювали або намагалися відновити опалення після попередніх масованих обстрілів 9 і 20 січня.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.