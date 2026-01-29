У Києві запроваджують тимчасові «нерівномірні» графіки вимкнень світла – ДТЕК

У Києві від півночі 29 січня запроваджують тимчасові оновлені графіки вимкнень електроенергії, повідомила компанія ДТЕК.

«Енергетикам вдалося зробити неможливе. Попри шалений дефіцит електрики в столиці, ми вводимо графіки з тим обсягом світла, який маємо», – йдеться в повідомленні.

У компанії попередили, що графіки будуть нерівномірні в різних районах через особливість пошкоджень енергосистеми і в перші кілька днів будуть допрацьовуватися.

«Вони ніяк не прив’язані до черг, до яких ми звикли (1.1, 1.2, 2.1, тощо). Для кожного будинку буде свій графік. Їх можна буде подивитись в чат-боті та на сайті. Через перевантаження на сайті можливі затримки до 5 хвилин», – зазначили у ДТЕК.

Там наголосили, що ситуація в енергосистемі залишається складною. «Попереду холоди, і, на жаль, залишається ризик нових обстрілів. Тому в разі погіршення ситуації, столиця повернеться до екстрених відключень. І навпаки, якщо ситуація в енергетиці стабілізується, то ми повернемось до звичних графіків з чергами», – йдеться в повідомленні.

Перший віцепрем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль ввечері 28 січня повідомив, що в Києві без світла залишалися 610 тисяч споживачів.

«Провели детальний аудит спроможностей Києва й області щодо розподіленої генерації. Маємо значний потенціал. Завдання – максимально пришвидшити введення об’єктів у роботу. Вже маємо графік, відповідно до якого здійснюватиметься їх поетапний запуск», – зазначив урядовець.

На вечір 28 січня без тепла залишалися 639 багатоповерхівок у Києві, повідомив міський голоа Віталій Кличко.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – в Києві й на Київщині.

За даними міської влади, 24 січня внаслідок чергової російської атаки на критичну інфраструктуру у Києві без теплопостачання залишилися 6000 будинків. Більшості із цих будинків двічі відновлювали або намагалися відновити опалення після попередніх масованих обстрілів 9 і 20 січня.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.