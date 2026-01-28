До України будуть надіслані генератори – Макрон після розмови з Зеленським

До України будуть надіслані генератори, повідомив президент Франції Емманюель Макрон після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Макрон не уточнив, про яку кількість генераторів йдеться, і коли вони будуть відправлені.

«Після зустрічі G7, на якій співголовувала Франція, до України будуть направлені генератори, щоб допомогти населенню пережити зиму. Позиція Франції чітка: ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде необхідно, щоб вона могла захистити себе та перешкодити агресивній війні, яку веде Росія», – написав він у соцмережі Х.

Макрон також заявив, що Україна також може розраховувати на Францію в рамках «Коаліції бажаючих».

«Ми продовжуємо працювати над створенням умов для справедливого та міцного миру, який гарантує безпеку України та Європи. Ми переглянули переговори, що розпочалися минулого тижня в Абу-Дабі. Ми погодилися, що європейці повинні бути повноцінно залучені до обговорень, які їх стосуються», – написав він, додавши, що Франція залишається рішуче налаштованою посилювати тиск на Росію, доки «вона відмовляється брати на себе зобов'язання щодо миру».

Зеленський наразі про цю розмову не повідомляв.

Після зустрічі групи G7+ з питань енергетичної підтримки України 23 січня віцепрем’єр–міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що

Франція надасть понад 100 генераторів загальною потужністю 13 МВт.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – в Києві й на Київщині. За останніми даними влади, у Києві через атаки РФ без опалення досі залишаються 639 багатоповерхівок.