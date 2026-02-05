«Ми ніколи не починали, українці почали першими» – Лавров про удари РФ по енергетиці

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.

«Зараз влаштували істерику щодо приводу того, що ми неначе нелюдяно знеструмлюємо міста, люди страждають, замерзають, Росія б’є по енергетичних об’єктах. Ми ніколи не розпочинали цих дій. Саме українці почали першими бити по енергетичним та іншими цивільним об’єктам, включаючи житлові будинки, магазини, лікарні. Рік тому було підірвано пасажирський поїзд без будь-якого військового елементу», – заявив він в інтерв’ю RT.

При цьому він заявив про нібито численні приклади доброї волі Росії.

«Коли у березні 2025 року Трамп у розмові з Путіним запропонував оголосити енергетичне перемир’я на місяць, то Путін того ж дня публічно підтримав цю пропозицію. Місяць (це був березень-квітень) ми взагалі не чіпали енергетичних об’єктів України (За даними української сторони, Росія тоді понад 30 разів порушила енергетичне перемир’я). А київський режим за цей період понад 130 разів атакував наші енергетичні цивільні об’єкти», – стверджує Лавров.

Росія, розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну у лютому 2022 року, завдавала в тому числі ударів по житлових будинках, зокрема у Києві. Також відтоді вона регулярно атакує українські енергетичні об’єкти.

Вперше війська РФ завдали масованого удару по енергообʼєктах 10 грудня 2022 року. Тоді влада повідомила про пошкодження 11 «важливих інфраструктурних об’єктів» у 8 регіонах та у столиці. Частина областей були знеструмленими.

У листопаді того ж року Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. Унаслідок цього стався блекаут в українській енергосистемі. Мільйони українців залишилися без світла, тепла, води та мобільного зв’язку.

З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.



