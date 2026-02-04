Понад 60 послів відвідали Дарницьку ТЕЦ, яка зазнала значних руйнувань після ударів РФ

Понад 60 послів і представників іноземних держав і міжнародних організацій 4 лютого побачили руйнування Дарницької ТЕЦ у Києві, яка зазнала масованих атак з боку Росії, повідомив віцепремʼєр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

Ця ТЕЦ обслуговує близько 500 тисяч киян у Дніпровському і Дарницькому районах Києва. За словами Кулеби, від початку опалювального сезону Росія атакувала її п’ять разів, у станцію влучило загалом понад 20 ракет, передає кореспондент Радіо Свобода.

Міністр також розповів про наслідки вчорашньої атаки для станції: «Ворог направив сюди п’ять балістичних ракет, направив їх чітко в єдине, що тут залишалось функціонуючим – це саме обладнання, яке було орієнтовано на подачу тепла для населення. Це було зроблено в найхолоднішу ніч, яка була в Києві. Температура вночі сягала -26°. Все це призвело до того, що на сьогоднішній день, як ви можете побачити, станція майже повністю знищена», – сказав Кулеба.

Віцепрем’єр додав, що нині у Києві без тепла залишаються понад 1100 будинків.

За словами директора ТЕЦ, роботи з відновлення станції вже розпочалися і тривають цілодобово. Ситуацію з відновленням ускладнюють морози.

Як зазначив заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс, такі візити для керівників дипломатичних установ організовують регулярно, щоб партнери України «бачили на власні очі те, що робить держава-агресор, і доносили цю інформацію до своїх столиць».

Результатом такого візиту, каже Перебийніс, має бути «посилення тиску на Росію і мобілізація допомоги Україні щоб відновлювати те, що було пошкоджено».

Раніше сьогодні у Міністерстві закордонних справ України заявили, що кваліфікують російські удари по енергетиці, які позбавляють теплопостачання українців на тлі сильних морозів, як акти геноциду.

«З нашої точки зору, і це підпадає під міжнародне кримінальне право, такі удари можуть вважатися не лише воєнними злочинами, ну і актами терору, а й безпосередньо актами геноциду. Конвенція про геноцид чітко визначає, що створення умов життя, розрахованих на знищення повністю або частково національної групи, є актом геноциду. Ніяк інакше кваліфікувати обстріли тепла в мінус 20 не можна», – заявив на брифінгу 4 лютого речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.