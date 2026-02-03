«Росіяни вирішили в лютий мороз завдати чергового масованого удару»: є постраждалі, частина українців – без тепла (оновлюється)

Унаслідок російського удару вночі проти 3 лютого у Києві постраждали щонайменше три людини, наслідки зафіксували в п’яти районах столиці України, повідомляє місцева влада.

Постраждав чоловік і на Київщині, інформують в ОВА.

У Харкові ж кажуть про «безпрецедентну атаку» по енергетичній інфраструктурі.

На Одещині – частині жителів без електропостачання.

Наразі в Україні – найсильніші морози за всю зиму.

Повітряні сили протягом ночі повідомляли про запуски російськими військами ударних дронів, а також ракет проти українських міст. Атака відбувалася на тлі планованих на 4 і 5 лютого тристоронніх переговорів між Україною, США і Росією в Абу-Дабі, спрямованих на припинення війни.

Київ

У Києві щонайменше три людини постраждали внаслідок російського удару вночі проти 3 лютого, повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Росіяни вирішили в лютий мороз завдати по Києву чергового масованого удару… Станом на 3:40 зафіксовані наслідки ворожої атаки на Київ у Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському та Шевченківському районах», – написав він у телеграмі.

За словами Ткаченка, у Дарницькому районі внаслідок удару сталася пожежа в нежитловій забудові, є пошкодження 25-поверхового будинку, а також на іншій локації – 5-поверхового будинку.

Нежитлова будівля пошкоджена в Деснянському районі.

У Дніпровському районі на двох локаціях виявлені залишки обʼєктів на відкритій території, а також зафіксовано пошкодження території дитсадка, і на іншій локації – пошкодження житлового 5-поверхового будинку, повідомив голова МВА.

У Печерському районі зазнала ушкоджень АЗС, пошкоджені припарковані авто, будівля заправки.

У Шевченківському районі, за словами Ткаченка, через російський удар пошкоджений 22-поверховий житловий будинок.

Дарницький та Дніпровський райони – переважно без тепла внаслідок нинішньої масованої атаки армії РФ на інфраструктуру столиці, повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко.

«Загалом по місту наразі 1170 багатоповерхівок без теплопостачання. Комунальники й енергетики розпочали відновлювальні роботи. А в будинках, де до цього не було тепла, роботи теж тривають», – зауважив він.

Київщина

В Обухівському районі Київської області під час російської атаки постраждав чоловік, повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник.

«Попередньо він зазнав поранень уламками скла. Також пошкоджено два приватні будинки та автомобіль. Країна-терорист знову б’є по Київщині. Під масованою комбінованою атакою – звичайні мирні громади, енергетична інфраструктура та домівки людей», – зазначив він.

Харків

Російські війська вночі 3 лютого здійснили «безпрецедентну атаку» по енергетичній інфраструктурі Харкова, через що в місті без тепла залишиться щонайменше 820 будинків, повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Обстріл Харкова триває вже понад три години. Удари йдуть цілеспрямовано по енергетичній інфраструктурі. Мета очевидна: завдати їй максимальних руйнувань і залишити місто без тепла в сильний мороз. Ми вже розуміємо, що доведеться ухвалювати важкі рішення. Одне з них – вимушене, але єдине можливе. Щоб не допустити замерзання мережі, нам необхідно злити теплоносій у системі теплопостачання 820 будинків, які живляться від однієї з найбільших ТЕЦ», – написав Терехов у соцмережах, зазначивши, що в місті – 20-градусний мороз.

За словами мера, у звʼязку з цим у місті цілодобово працюватимуть усі 101 «Пункт незламності», де можна зігрітися, випити гарячі напої, зарядити гаджети.

Як повідомив Терехов, також можливі перебої в роботі міського електротранспорту, міська влада запускає додаткові автобусні маршрути.

Одещина

Російська армія здійснила масовану ракетно-дронову атаку по Одещині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Удари зафіксовані по енергетичній та цивільній інфраструктурі на півдні регіону. В результаті атаки понад 50 тисяч мешканців тимчасово залишилися без електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням. Пошкоджено три житлові будинки, а також складські та адміністративні приміщення, легкові автомобілі. Загиблих і постраждалих, на щастя, немає. Критична інфраструктура працює на генераторах», – зауважив він.





Президент США Дональд Трамп, який намагається домогтися мирної угоди між Україною і Росією, 29 січня заявив, що попросив російського лідера Володимира Путіна тиждень від неназваної дати не атакувати українські міста, і той нібито погодився. У Кремлі заявили, що погодилися не завдавати ударів до 1 лютого.

Тим часом президент України Володимир Зеленський вважає, що тиждень упродовж якого лідер РФ Володимир Путін обіцяв своєму американському колезі Дональду Трампу утриматися від ударів по українській енергетиці, розпочався в ніч проти 30 січня.