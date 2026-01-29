Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

Хвиля холоду буде потужною, але короткою – синоптики

Засніжені кам'яні баби на околиці міста Ізюм Харківської області, фото ілюстративне
Засніжені кам'яні баби на околиці міста Ізюм Харківської області, фото ілюстративне

Українські та західні синоптики прогнозують, що хвиля холоду, яка наближається з північного сходу, буде потужною, але нетривалою. Уже наступного четверга, 5 лютого, середньодобова температура може бути такою ж або вищою, ніж у п’ятницю, 30 січня.

«Впродовж 1-4 лютого передбачається пік морозів, які можуть становити у нічні години мінус 20–28 градусів і подекуди нижче. Найморознішою буде північна частина України, включно з Києвом. У Києві пік морозу очікується 1–2 лютого. Послаблення морозів – з 5 лютого», – пише синоптикиня Наталка Діденко.

Американський погодний сайт wunderground.com прогнозує, що в Києві найхолоднішими, з температурами 20 градусів морозу й нижче, будуть чотири ночі – з 31 січня до 4 лютого. Вже ніч із 5 на 6 лютого температура не опуститься нижче мінус восьми градусів, наступні будуть ще теплішими.

Під час попередньої хвилі холоду, поєднаної з кількома російськими комбінованими ударами по українській енергосистемі, в Києві була суттєво порушена робота систем тепло-, водо- та електропостачання. Наслідки атак РФ у столиці та багатьох інших українських містах не подолані досі.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Форум

XS
SM
MD
LG