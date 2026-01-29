Хвиля холоду буде потужною, але короткою – синоптики

Українські та західні синоптики прогнозують, що хвиля холоду, яка наближається з північного сходу, буде потужною, але нетривалою. Уже наступного четверга, 5 лютого, середньодобова температура може бути такою ж або вищою, ніж у п’ятницю, 30 січня.

«Впродовж 1-4 лютого передбачається пік морозів, які можуть становити у нічні години мінус 20–28 градусів і подекуди нижче. Найморознішою буде північна частина України, включно з Києвом. У Києві пік морозу очікується 1–2 лютого. Послаблення морозів – з 5 лютого», – пише синоптикиня Наталка Діденко.

Американський погодний сайт wunderground.com прогнозує, що в Києві найхолоднішими, з температурами 20 градусів морозу й нижче, будуть чотири ночі – з 31 січня до 4 лютого. Вже ніч із 5 на 6 лютого температура не опуститься нижче мінус восьми градусів, наступні будуть ще теплішими.

Під час попередньої хвилі холоду, поєднаної з кількома російськими комбінованими ударами по українській енергосистемі, в Києві була суттєво порушена робота систем тепло-, водо- та електропостачання. Наслідки атак РФ у столиці та багатьох інших українських містах не подолані досі.