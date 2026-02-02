У Білому домі підтвердили, що Віткофф візьме участь у переговорах України та Росії в Абу-Дабі

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить до Абу-Дабі для переговорів з Росією та Україною в середу та четвер, підтвердив Reuters чиновник Білого дому.



Раніше журналіст видання Axios Барак Равід заявив, що Стів Віткофф після поїздки до Ізраїлю поїде на наступний раунд переговорів між Україною та Росією, який відбудеться 4-5 лютого в Абу-Дабі.

Як повідомлялось, 3 лютого спецпосланець президента США Віткофф прибуде до Ізраїлю. Очікується, що Віткофф відвідає Ізраїль для зустрічей з прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу та головнокомандувачем Збройних сил Ізраїлю, повідомили в понеділок два високопоставлених ізраїльських чиновники.

Президент Володимир Зеленський днями анонсував, що наступні тристоронні зустрічі між Україною, США й Росією відбудуться 4 і 5 лютого в Абу-Дабі. Він заявив, що Україна готова до «предметної розмови» і зацікавлена в тому, щоб «результат наблизив до реального й достойного закінчення війни».

23-24 січня в в Абу-Дабі (ОАЕ) відбулися перші від початку повномасштабної війни РФ тристоронні переговори між Україною, США й Росією.



