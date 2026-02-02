У Кремлі пояснили перенесення переговорів в Абу-Дабі необхідністю «стикування графіків трьох сторін»

Зустріч делегацій України, США і Росії, що раніше планувалася на 1 лютого, була перенесена через необхідність «стикування графіків трьох сторін», заявив 2 лютого речник Кремля Дмитро Пєсков.

Раніше про те, що зустріч відбудеться 4-5 лютого, говорив президент України Володимир Зеленський.

Речник Кремля також заявив, що Росії й Україні вдалося скоротити розбіжності з деяких питань, але не вдалося досягти подібного прогресу, коли йшлося про складніші, за його словами, питання. Деталей він не навів.

Пєсков також назвав конструктивними переговори спецпредставника президента Росії Кирила Дмитрієва в США, але заявив, що «деталізації не буде».

Дмитрієв 31 січня в Маямі мав зустріч із представниками адміністрації США: Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, міністром фінансів Скоттом Бессентом і старшим радником Білого дому Джошем Ґруюнбаумом.

Віткофф і Дмитрієв назвали переговори «продуктивними і конструктивними». Що саме обговорювали сторони, не уточнювалося.

Напередодні президент Володимир Зеленський анонсував, що наступні тристоронні зустрічі між Україною, США й Росією відбудуться 4 і 5 лютого в Абу-Дабі. Він заявив, що Україна готова до «предметної розмови» і зацікавлена в тому, щоб «результат наблизив до реального й достойного закінчення війни».

23-24 січня в в Абу-Дабі (ОАЕ) відбулися перші від початку повномасштабної війни РФ тристоронні переговори між Україною, США й Росією.

28 січня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер не братимуть участь у наступному раунді переговорів між Україною і РФ, який раніше планувався на 1 лютого. Рубіо підтвердив, що невирішеним залишається територіальне питання. Росія вимагає виведення ЗСУ з тієї частини Донецької області, яку її війська не захопили.

25 січня президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Вільнюсі, заявив, що позиція Києва щодо територій не змінилася, а до компромісів мають бути готові всі сторони. Він також зазначив, що двосторонні гарантії безпеки зі США готові «на 100%», і Київ очікує на їх підписання.

Зеленський раніше в грудні заявив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».

Натомість у Кремлі продовжують відкидати західні гарантії безпеки для України і сигналізують про дотримання своїх максималістських цілей у війні, зазначали раніше аналітики ISW.