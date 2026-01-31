Спецпредставник Путіна прибув до Маямі на переговори з американською делегацією

Спецпредставник президента Росії Кирило Дмитрієв прибув до американського міста Маямі для зустрічі з представниками адміністрації США. Візит відбувається напередодні наступного раунду переговорів в Абу-Дабі, які заплановані на 1 лютого.

За даними російської агенції «Інтерфакс», переговори розпочалися о восьмій ранку за місцевим часом (15:00 за Києвом).

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що спецпосланці президента Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер, які були учасниками попередньої зустрічі в Абу-Дабі, не братимуть участі в переговорах 1 лютого. За його словами, інші представники США можуть бути присутніми в Абу-Дабі.

Читайте також – Каллас: склад делегації РФ в Абу-Дабі свідчить про відсутність серйозних намірів щодо миру

23 і 24 січня вперше з початку повномасштабної війни РФ проти України в Абу-Дабі пройшли тристоронні переговори делегацій США, Росії й України щодо завершення війни. Російську делегацію очолював голова військової розвідки ГРУ, з українського боку брали участь і високопоставлені політики, зокрема голова Офісу президента й секретар Ради національної безпеки і оборони.



