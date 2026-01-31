У російській Думі закликали застосувати «зброю відплати» проти України

Члени Державної думи Росії хочуть, щоб Москва використала потужнішу «зброю відплати» для досягнення своїх воєнних цілей в Україні, заявив спікер нижньої палати парламенту РФ В’ячеслав Володін.

Володін, який також є членом Ради безпеки Росії, не уточнив, яку саме зброю він має на увазі. У коментарях 30 січня він розкритикував і образив президента України Володимира Зеленського і заявив, що українці зіткнуться з «новими проблемами, починаючи з наступного тижня».

«Наші війська наступають. Депутати Державної думи наполягають на використанні потужнішої зброї – «зброї відплати». І на досягненні цілей спеціальної військової операції», – написав Володін у соцмережах, використовуючи термін, яким у Росії називають війну проти України.

Раніше про те, що війну «потрібно довести до кінця», заявив лідер Чечні Рамзан Кадиров, який виступив проти ініційованих США переговорів.

Президент США Дональд Трамп, який намагається домогтися мирної угоди між Україною і Росією, 29 січня заявив, що попросив російського лідера Володимира Путіна тиждень від неназваної дати не атакувати українські міста, і той нібито погодився. У Кремлі заявили, що погодилися не завдавати ударів до 1 лютого.

Тим часом, президент України Володимир Зеленський вважає, що тиждень упродовж якого лідер РФ Володимир Путін обіцяв своєму американському колезі Дональду Трампу утриматися від ударів по українській енергетиці, розпочався в ніч проти 30 січня.

Зеленський у коментарях журналістам 30 січня заявив, що безпосередньо із російськими представниками на переговорах в Абу-Дабі енергетичне перемир’я українською стороною не обговорювалося. Зеленський також заявив, що Україна припинить атакувати енергетичні цілі в РФ, якщо Росія зробить те саме.

Повідомлення про мораторій на удари РФ надійшли на тлі переговорів, які 23 і 24 січня вперше з початку повномасштабної війни РФ проти України в Абу-Дабі провели делегації США, Росії й України щодо завершення війни.

Наступний раунд переговорів в Абу-Дабі запланований на 1 лютого. Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер не братимуть участь у наступному раунді переговорів між Україною і РФ.

Рубіо підтвердив, що невирішеним залишається територіальне питання. Росія вимагає виведення ЗСУ з тієї частини Донецької області, яку її війська не захопили.

Тим часом, Володимир Зеленський заявив, що дата чи місце проведення наступного раунду переговорів за посередництва США між Україною й Росією щодо припинення війни можуть змінитися. Він додав, що це пов’язано з тим, що «щось відбувається в ситуації з Америкою й Іраном», і «цей розвиток подій, ймовірно, може вплинути на терміни».

На тлі переговорів аналітики ISW раніше наголосили, що у Кремлі продовжують відкидати західні гарантії безпеки для України і сигналізують про дотримання своїх максималістських цілей у війні.