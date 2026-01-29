Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Віткофф заявив про «значний прогрес» під час переговорів в Абу-Дабі

Cтів Віткофф каже, що переговори продовжаться «приблизно через тиждень», але «багато хороших речей» відбувається між сторонами
Cтів Віткофф каже, що переговори продовжаться «приблизно через тиждень», але «багато хороших речей» відбувається між сторонами

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що під час останніх переговорів в Абу-Дабі вдалося досягти «значного прогресу».

«Минулої неділі в Абу-Дабі з Джаредом (зять Трампа Джаред Кушнер, – ред.), мною та Деном Дрісколом (міністр армії США – ред.) зустрілися з п'ятьми російськими генералами разом. І ми вважаємо, що досягли значного прогресу», – сказав він у Білому домі.

Віткофф зазначив, що переговори продовжаться «приблизно через тиждень», але «багато хороших речей» відбувається між сторонами.

Чиатайте також Каллас: склад делегації РФ в Абу-Дабі свідчить про відсутність серйозних намірів щодо миру

«(Було) обговорення угоди щодо територій, у нас є протокол до угоди про безпеку – він значною мірою завершений, угода про процвітання – значною мірою завершена», – додав він.

На цій зустрічі у Білому домі президент США Дональд Трамп заявив, що попросив російського лідера Володимира Путіна тиждень не атакувати українські міста. За його словами, «він погодився».

23 і 24 січня вперше з початку повномасштабної війни РФ проти України в Абу-Дабі пройшли тристоронні переговори делегацій США, Росії й України щодо завершення війни. Російську делегацію очолював голова військової розвідки ГРУ, з українського боку брали участь і високопоставлені політики, зокрема голова Офісу президента й секретар Ради національної безпеки і оборони.

Наступний раунд переговорів в Абу-Дабі запланований на 1 лютого. Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер не братимуть участь у наступному раунді переговорів між Україною і РФ.

Рубіо підтвердив, що невирішеним залишається територіальне питання. Росія вимагає виведення ЗСУ з тієї частини Донецької області, яку її війська не захопили.

25 січня президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Вільнюсі, заявив, що позиція Києва щодо територій не змінилася, а до компромісів мають бути готові всі сторони. Він також зазначив, що двосторонні гарантії безпеки зі США готові «на 100%», і Київ очікує на їх підписання.

Зеленський раніше в грудні заявив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».

Форум

XS
SM
MD
LG