Віткофф заявив про «значний прогрес» під час переговорів в Абу-Дабі

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що під час останніх переговорів в Абу-Дабі вдалося досягти «значного прогресу».

«Минулої неділі в Абу-Дабі з Джаредом (зять Трампа Джаред Кушнер, – ред.), мною та Деном Дрісколом (міністр армії США – ред.) зустрілися з п'ятьми російськими генералами разом. І ми вважаємо, що досягли значного прогресу», – сказав він у Білому домі.

Віткофф зазначив, що переговори продовжаться «приблизно через тиждень», але «багато хороших речей» відбувається між сторонами.

Чиатайте також – Каллас: склад делегації РФ в Абу-Дабі свідчить про відсутність серйозних намірів щодо миру

«(Було) обговорення угоди щодо територій, у нас є протокол до угоди про безпеку – він значною мірою завершений, угода про процвітання – значною мірою завершена», – додав він.

На цій зустрічі у Білому домі президент США Дональд Трамп заявив, що попросив російського лідера Володимира Путіна тиждень не атакувати українські міста. За його словами, «він погодився».

23 і 24 січня вперше з початку повномасштабної війни РФ проти України в Абу-Дабі пройшли тристоронні переговори делегацій США, Росії й України щодо завершення війни. Російську делегацію очолював голова військової розвідки ГРУ, з українського боку брали участь і високопоставлені політики, зокрема голова Офісу президента й секретар Ради національної безпеки і оборони.

Наступний раунд переговорів в Абу-Дабі запланований на 1 лютого. Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер не братимуть участь у наступному раунді переговорів між Україною і РФ.

Рубіо підтвердив, що невирішеним залишається територіальне питання. Росія вимагає виведення ЗСУ з тієї частини Донецької області, яку її війська не захопили.

25 січня президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Вільнюсі, заявив, що позиція Києва щодо територій не змінилася, а до компромісів мають бути готові всі сторони. Він також зазначив, що двосторонні гарантії безпеки зі США готові «на 100%», і Київ очікує на їх підписання.

Зеленський раніше в грудні заявив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».