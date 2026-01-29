Каллас: склад делегації РФ в Абу-Дабі свідчить про відсутність серйозних намірів щодо миру

Висока представниця Європейського Союзу із зовнішньої й безпекової політики Кая Каллас заявила, що склад переговорної делегації Росії на перемовинах в Абу-Дабі (ОАЕ) свідчить про відсутність у Москви серйозних намірів досягти миру. Про це вона сказала перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС 29 січня у Брюсселі, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

«Із російського боку там присутні лише військові, які не мають мандата домовлятися про що-небудь, а це означає, що вони точно не налаштовані серйозно щодо миру», – заявила Каллас.

Вона наголосила, що Росія навпаки продовжує атаки на цивільне населення України, тому Європейський Союз має чітко усвідомлювати цей контекст і посилювати тиск на РФ, щоби змусити її перейти до реальних, а не формальних переговорів.

«Для нас важливо справді домогтися того, щоб ми змусили Росію перейти до реальних переговорів. Зараз вони лише вдають, що ведуть їх. Ми бачимо, що вони нарощують атаки на Україну, оскільки не можуть просуватися на полі бою, тому вони атакують цивільних», – сказала Каллас.

Вона додала, що на зустрічі в Брюсселі також будуть обговорювати енергетичну підтримку, яку ЄС може надати Україні. «Там насувається гуманітарна катастрофа», – наголосила очільниця дипломатії ЄС.

23 і 24 січня вперше з початку повномасштабної війни РФ проти України в Абу-Дабі пройшли тристоронні переговори делегацій США, Росії й України щодо завершення війни. Російську делегацію очолював голова військової розвідки ГРУ, з українського боку брали участь і високопоставлені політики, зокрема голова Офісу президента й секретар Ради національної безпеки і оборони.

Видання Axios із посиланням на неназваного американського чиновника повідомляло, що сторони обговорювали можливість зустрічі президентів Росії й України та «дуже близькі до зустрічі Путіна і Зеленського».

Помічник президента Росії Юрій Ушаков 28 січня заявив, що якщо президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з Володимиром Путіним, він може приїхати до Москви, там йому буде гарантована безпека. Зеленський раніше неодноразово заявляв, що готовий зустрітися з Путіним, але не в Москві.

Наступний раунд переговорів в Абу-Дабі запланований на 1 лютого. Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер не братимуть участь у наступному раунді переговорів між Україною і РФ.

«Цього тижня вони (представники України й Росії – ред.) збираються продовжити переговори, цього разу у двосторонньому форматі. Присутність США можлива, але це будуть не Стів (Віткофф) і Джаред (Кушнер)», – заявив Рубіо 28 січня на слуханнях у комітеті закордонних справ Сенату США.

Він підтвердив, що невирішеним залишається територіальне питання. Росія вимагає виведення ЗСУ з тієї частини Донецької області, яку її війська не захопили.

Президент Зеленський раніше в грудні заявив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».