Мерц заявив, що вступ України в ЄС у 2027 році є неможливим

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не бачить шансів на вступ України до Європейського Союзу найближчим часом.

«Вступ 1 січня 2027 року виключений. Це просто неможливо», – цитує слова Мерца німецьке новинне агентство dpa.

При цьому канцлер зазначив, що для України важливо мати перспективу, яка прокладає шлях до вступу. «Ми можемо поступово наближати Україну до Європейського Союзу на цьому шляху», – сказав Мерц 28 січня після переговорів зі своїми партнерами по коаліції в Берліні.

Кожна країна, яка хоче вступити до ЄС, повинна спочатку виконати так звані Копенгагенські критерії, процес, який зазвичай триває кілька років.

Президент Володимир Зеленський цього тижня після розмови з канцером Австрії заявив, що Україна очікує на можливість вступу до ЄС вже у 2027 році й очікує підтримки європейських партнерів.

«Вступ України до Євросоюзу є однією з ключових безпекових гарантій не лише для нас, а й для всієї Європи. Адже спільна сила Європи можлива, зокрема, і завдяки українському безпековому, технологічному та економічному внескам. Саме тому ми говоримо про конкретну дату – 2027 рік – і розраховуємо на підтримку нашої позиції з боку партнерів», – зазначив Зеленський.

Раніше цього місяця агентство Reuters, британське видання Financial Times й американське Politico повідомили, що Європейська комісія готує для України план вступу до Європейського союзу за спрощеною процедурою.

Йдеться про перегляд вимог для вступу нових країн до Європейського союзу і створення двоступеневої системи входження. При цьому в разі спрощеної процедури Київ втратить деякі права, які мають повноцінні члени блоку.

Наприклад, Україна не зможе розраховувати на всеосяжне фінансування з бюджету Євросоюзу та отримає лише обмежений доступ до європейського ринку, також у деяких ситуаціях не матиме права голосу.

Конкретні пропозиції щодо реформ будуть висунуті «в лютому чи березні», протягом цього часу план буде детально опрацьовуватися, сказала Politico комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос.

15 січня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що вступ до ЄС є ключовою гарантією безпеки для України.

Раніше про те, що пришвидшений вступ України до ЄС до 1 січня 2027 року може бути частиною мирного плану, обговорюваного між Києвом, Брюсселем і Вашингтоном, написало видання Financial Times.

Київ наразі ще офіційно не подолав жодного з етапів вступу ЄС, а пришвидшений графік скасує чинний підхід блоку до прийняття нових членів і змусить Брюссель переглянути весь процес, відзначили джерела FT. Вони посилалися на чинну систему поетапного доступу до фондів ЄС, права голосу та переваг, таких як спільна сільськогосподарська політика.