Конкретні гарантії безпеки дають можливість назвати конкретну дату закінчення війни, а їх складовою є членство України в Європейському Союзі, повідомив президент Володимир Зеленський. Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентами Литви Гітанасом Науседою та Польщі Каролем Навроцьким у Вільнюсі 25 січня.

Він назвав домовленості з ЄС другими після двосторонніх гарантій безпеки, які Україна прагне отримати від Сполучених Штатів. Туди входять, зокрема, «Коаліція охочих» та євроінтеграція.

«Це економічні гарантії безпеки для України. Ми хочемо 2027 рік – ми говоримо про конкретну дату, коли Україна буде готова. Тобто технічно Україна буде готова вже в першому півріччі 2026 року щодо відкриття всіх кластерів. Повністю технічно буде готова в 2027 році, на наш погляд», – сказав він.





Водночас Зеленський вказав на те, що вступ до Євросоюзу має бути частиною мирних домовленостей:

«Ми хочемо конкретну дату в нашому договорі про закінчення війни, щоб потім всі сторони дотримувалися цих домовленостей, включаючи агреса, який буде підписуватися під 20-пунктним планом, як прийде такий момент. Щоб потім нас ніхто більше не блокував».

Президент Литви Науседа, зі свого боку, повторив підтримку Вільнюса вступу України до ЄС до 2030 року. Президент Навроцький не став називати конкретних термінів, але зазначив, що «шлях України йде до західної цивілізації, а не до східної».

6 січня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що вступ до ЄС є ключовою гарантією безпеки для України. Reuters нагадує, що вів був попередньо включений в мирний план із 20 пунктів, який обговорювався між Сполученими Штатами, Україною та Європейським союзом.

Неназвані представники Єврокомісії повідомили Financial Times, що членство України в блоці може сприяти згоді Володимира Зеленського на територіальні поступки на користь Росії. За їхніми словами, Зеленський може подати українському народу вступ до ЄС як досягнення.



