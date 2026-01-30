Дату чи місце проведення нового раунду мирних переговорів за посередництва США можуть змінити – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що дата чи місце проведення наступного раунду переговорів за посередництва США між Україною й Росією щодо припинення війни можуть змінитися.

Наступний раунд переговорів, як планувалося, мав відбутися в Абу-Дабі 1 лютого, але Зеленський під час спілкування з журналістами сказав, що не знає, коли відбудеться наступна зустріч.

«Повинна була бути в неділю. Домовилися, що зустріч буде в Абу-Дабі. Для нас дуже важливо, щоб усі, з ким ми домовилися, були присутні на зустрічі, тому що всі очікують зворотного зв’язку. Але може бути змінена дата або місце», – цитують слова президента українські і західні ЗМІ.

Він додав, що це пов’язано з тим, що «щось відбувається в ситуації з Америкою й Іраном», і «цей розвиток подій, ймовірно, може вплинути на терміни».

Зеленський також сказав, що команди, які ведуть переговори щодо припинення війни, поки не досягли компромісу щодо територіального питання.

23 і 24 січня вперше з початку повномасштабної війни РФ проти України в Абу-Дабі пройшли тристоронні переговори делегацій США, Росії й України щодо завершення війни. Російську делегацію очолював голова військової розвідки ГРУ, з українського боку брали участь і високопоставлені політики, зокрема голова Офісу президента й секретар Ради національної безпеки і оборони.

Наступний раунд переговорів в Абу-Дабі запланований на 1 лютого. Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер не братимуть участь у наступному раунді переговорів між Україною і РФ.

Рубіо підтвердив, що невирішеним залишається територіальне питання. Росія вимагає виведення ЗСУ з тієї частини Донецької області, яку її війська не захопили.

25 січня президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Вільнюсі, заявив, що позиція Києва щодо територій не змінилася, а до компромісів мають бути готові всі сторони. Він також зазначив, що двосторонні гарантії безпеки зі США готові «на 100%», і Київ очікує на їх підписання.

Зеленський раніше в грудні заявив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».

Натомість у Кремлі продовжують відкидати західні гарантії безпеки для України і сигналізують про дотримання своїх максималістських цілей у війні, зазначали раніше аналітики ISW.