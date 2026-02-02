ISW: Кремль намагається домогтися поступок, які будуть стратегічно шкідливими для України

Кремль продовжує використовувати питання, не пов’язані з війною, щоб змусити адміністрацію президента США Дональда Трампа поступитися вимогам Росії щодо України, а також намагається отримати поступки, які зрештою будуть стратегічно шкідливими для України, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни.

Зокрема, в ISW, аналізуючи заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова від 1 лютого, зазначили, що Кремль має на меті використати перспективи економічних угод або переговорів про стратегічні озброєння, щоб спонукати Трампа поступитися вимогам РФ щодо України, зокрема домогтися, щоб Сполучені Штати не залучали Європу до мирного процесу.

Крім того, як кажуть аналітики, «повідомлення інсайдерів продовжують демонструвати, що Росія намагається показати себе перед зовнішньою аудиторією як охочого переговірника, щоб отримати контроль над усією Донецькою областю дипломатичними засобами».

В ISW нагадали, що початковий запропонований США 28-пунктний мирний план передбачав відмову України від всієї Донецької і Луганської областей і заморожування лінії фронту в Запорізькій і Херсонській областях, а наступні американсько-українські пропозиції передбачали створення демілітаризованої зони або «вільної економічної зони» в Донецькій області.

У грудні 2025 року Кремль відхилив пропозицію щодо створення демілітаризованої зони в Донецькій області, і «Кремль, можливо, намагається представити Росію як таку, що погоджується на так звану «поступку» заморожування лінії на півдні України, щоб запобігти подальшим американсько-українським переговорам щодо демілітаризованої або економічної зони в неокупованих районах Донецької області».

«Російські чиновники, ймовірно, продовжуватимуть спроби представити вимогу про відмову України від усієї Донецької області як помірковану позицію і значущу «поступку», щоб отримати поступки, які зрештою будуть стратегічно шкідливими для України. ISW продовжує вважати, що передача решти Донецької області Росії була б стратегічною помилкою, оскільки РФ навряд чи швидко або легко захопить цю територію, але тоді буде у вигіднішому становищі для поновлення атак проти України в майбутньому», – йдеться у звіті.

Напередодні президент Володимир Зеленський анонсував, що наступні тристоронні зустрічі між Україною, США й Росією відбудуться 4 і 5 лютого в Абу-Дабі. Він заявив, що Україна готова до «предметної розмови» і зацікавлена в тому, щоб «результат наблизив до реального й достойного закінчення війни».

23-24 січня в в Абу-Дабі (ОАЕ) відбулися перші від початку повномасштабної війни РФ тристоронні переговори між Україною, США й Росією.

28 січня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер не братимуть участь у наступному раунді переговорів між Україною і РФ, який раніше планувався на 1 лютого. Рубіо підтвердив, що невирішеним залишається територіальне питання. Росія вимагає виведення ЗСУ з тієї частини Донецької області, яку її війська не захопили.

25 січня президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Вільнюсі, заявив, що позиція Києва щодо територій не змінилася, а до компромісів мають бути готові всі сторони. Він також зазначив, що двосторонні гарантії безпеки зі США готові «на 100%», і Київ очікує на їх підписання.

Зеленський раніше в грудні заявив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».

Натомість у Кремлі продовжують відкидати західні гарантії безпеки для України і сигналізують про дотримання своїх максималістських цілей у війні, зазначали раніше аналітики ISW.