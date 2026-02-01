Напередодні переговорів в ОАЕ Зеленський наголосив на важливості активної участі США у заходах деескалації

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості активної участі США у заходах деескалації.

За його словами, вже є домовленість про тристоронню зустріч в ОАЕ «на належному рівні», вона відбудеться наступного тижня.

«Розраховуємо, що й американська сторона буде так само активна, і зокрема це стосується заходів деескалації – скорочення ударів, і багато залежить від того, що вдасться американській стороні, щоб люди довіряли і процесу, і результатам, безумовно», – сказав він у своєму відеозверненні.

Зеленський додав, що сьогоднішній російський удар по автобусу на Дніпропетровщині – це «злочин, який ще раз демонструє, що саме Росія несе відповідальність за ескалацію».

Раніше президент анонсував, що наступні тристоронні зустрічі відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі. Він заявив, що Україна готова до «предметної розмови» і зацікавлена в тому, щоб «результат наблизив до реального й достойного закінчення війни».

23-24 січня в в Абу-Дабі (ОАЕ) відбулися тристоронні переговори між Україною, США та Росією.

28 січня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер не братимуть участь у наступному раунді переговорів між Україною і РФ. Рубіо підтвердив, що невирішеним залишається територіальне питання. Росія вимагає виведення ЗСУ з тієї частини Донецької області, яку її війська не захопили.

Раніше повідомлялось, що наступна зустріч щодо війни РФ проти України має відбутися 1 лютого.