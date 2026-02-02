Каллас хоче обмежень армії і ядерного арсеналу Росії

Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас вважає, що Росія уникає переговорів із Європою через неможливість наполягати під час них на своїх максималістських вимогах. Про це топпосадовиця заявила під час безпекового форуму в Осло 2 лютого, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Потрібні поступки з російського боку – обмеження військового бюджету, армії, ядерної зброї – щоб реально усунути цю загрозу, а також відповідальність за скоєні злочини. Наразі про це майже не йдеться. Росіяни не бачать сенсу говорити з європейцями… Якщо ми кажемо: «говоріть із нами і йдіть на поступки», – чому вони мали б це робити?», – пояснила логіку російської сторони Каллас.

Топдипломатка вважає, що ЄС має надалі посилювати тиск на Росію й підтримувати Україну. Посадовиця також підкреслила, що Європа має бути залучена до переговорів, що безпосередньо стосуються її самої, інакше, «якщо Європа не погодиться, це не спрацює».

«Зараз ми бачимо значний тиск на українців із вимогою піти на дуже болісні поступки, на які вони готові погоджуватися, бо просто хочуть, щоб війна закінчилася. Це розмиває розуміння того, де насправді лежить проблема. Якщо подивитися на останні 100 років, Росія нападала щонайменше на 19 країн… Питання в тому, як зробити так, щоб ця війна не тривала й не перекинулася далі», – наголосила Каллас.

Раніше американський Інститут вивчення війни у своєму звіті заявив, що Кремль продовжує використовувати питання, не пов’язані з війною, щоб змусити адміністрацію президента США Дональда Трампа поступитися вимогам Росії щодо України, а також намагається отримати поступки, які зрештою будуть стратегічно шкідливими для України.

В ISW, аналізуючи заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова від 1 лютого, зазначили, що Кремль має на меті використати перспективи економічних угод або переговорів про стратегічні озброєння, щоб спонукати Трампа поступитися вимогам РФ щодо України, зокрема домогтися, щоб Сполучені Штати не залучали Європу до мирного процесу.

Напередодні президент Володимир Зеленський анонсував, що наступні тристоронні зустрічі між Україною, США й Росією відбудуться 4 і 5 лютого в Абу-Дабі. Він заявив, що Україна готова до «предметної розмови» і зацікавлена в тому, щоб «результат наблизив до реального й достойного закінчення війни».

23-24 січня в в Абу-Дабі (ОАЕ) відбулися перші від початку повномасштабної війни РФ тристоронні переговори між Україною, США й Росією.

28 січня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер не братимуть участь у наступному раунді переговорів між Україною і РФ, який раніше планувався на 1 лютого. Рубіо підтвердив, що невирішеним залишається територіальне питання. Росія вимагає виведення ЗСУ з тієї частини Донецької області, яку її війська не захопили.

25 січня президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Вільнюсі, заявив, що позиція Києва щодо територій не змінилася, а до компромісів мають бути готові всі сторони. Він також зазначив, що двосторонні гарантії безпеки зі США готові «на 100%», і Київ очікує на їх підписання.

Зеленський раніше в грудні заявив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».

Натомість у Кремлі продовжують відкидати західні гарантії безпеки для України і сигналізують про дотримання своїх максималістських цілей у війні, зазначали раніше аналітики ISW.