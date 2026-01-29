Голови МЗС країн ЄС розповіли, що хочуть бачити в 20-му пакеті санкцій щодо Росії

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу перед початком засідання у Брюсселі розповіли журналістам, що саме запропонували внести до 20-го санкційного пакету, який готується до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зокрема, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна запропонував на рівні ЄС скоординувати заборону на в’їзд до Шенгенської зони для колишніх російських комбатантів. За його словами, у Росії майже мільйон осіб із бойовим досвідом, значна частина з яких є злочинцями і становить серйозну загрозу безпеці.

«Переважно це злочинці. Це дуже небезпечні люди. Я впевнений, і ми маємо інформацію, що більшість із них після війни прибуде до Європи. А Європа до цього не готова. Ми говоримо про людей, які були злочинцями, ґвалтівниками, про справді дуже небезпечних осіб. Нам потрібно скласти чорний список цих людей і заборонити їм в’їзд до країн Шенгенської зони. Вони вже зараз намагаються туди потрапити», – заявив естонський міністр.

Цахкна зазначив, що естонська влада вже внесла до національних списків близько 300 таких осіб, і наполіг, що необхідна єдина, добре скоординована політика на рівні ЄС.

«Ми маємо діяти разом. Це має бути єдина політика. Потрібно розподілити навантаження і все скоординувати, адже кожен випадок є індивідуальним. Фактично, нам потрібно забороняти в’їзд кожній окремій особі. Це величезна робота, вона потребує часу, але починати потрібно вже зараз», – сказав Цахкна.

«Більшість людей не замислювалися над тим, що станеться, якщо прийде мир. Але це дуже, дуже серйозно», – додав естонський міністр.

Свої пропозиції також озвучили Швеція й Фінляндія. Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард нагадала, що Стокгольм і Гельсінкі запропонували три конкретні кроки для нового санкційного пакета.

«По-перше, нам потрібно запровадити повну заборону на всі морські послуги для російських суден, які транспортують енергоносії. По-друге, необхідно заборонити імпорт добрив – це третя за величиною група імпорту з Росії. І по-третє, з моральних міркувань ми маємо припинити експорт європейських товарів розкоші до Росії», – сказала Мальмер Стенергард.

Очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро наполіг, що нові обмеження мають бути не слабшими за 18-й і 19-й пакети і включати «надзвичайно жорсткі заходи».

«Зокрема, заборону всіх морських послуг із метою перешкодити руху суден «тіньового флоту», які, як ви могли помітити, кілька днів тому були затримані Національними ВМС (Франції – ред.) у Середземному морі», – заявив Барро.

У Франції заарештували капітана нафтового танкера Grinch, затриманого французькими Військово-морськими силами 22 січня у Середземному морі.

Європейські дипломати очікують, що Єврокомісія вже наступного тижня представить державам-членам для обговорення 20-й пакет санкцій проти Росії.

Попередній, 19-й пакет санкцій проти Росії ЄС схвалив 23 жовтня 2025 року. Обмеження були спрямовані на ключові джерела доходів РФ через енергетичні, фінансові та торговельні заходи та мали на меті послабити її здатність продовжувати війну проти України.