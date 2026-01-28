ЄС готує 20-й пакет санкції проти Росії до четвертої річниці війни

Європейські дипломати очікують, що Єврокомісія вже наступного тижня представить державам-членам для обговорення 20-й пакет санкцій проти Росії, який планують ухвалити до четвертої річниці початку повномасштабної війни проти України. Про це Радіо Свобода неофіційно повідомили кілька європейських дипломатів.

Очікується, що в пакеті будуть подальші заходи боротьби з «тіньовим флотом» російських танкерів, які під чужими прапорами продовжують експортувати нафту в обхід санкцій.

Раніше Швеція та Фінляндія запропонували не обмежуватися лише внесенням суден до санкційних списків, а накласти санкції на всю сферу обслуговування танкерів – тобто всіх послуг, які надаються цьому флоту та його суднам.

«Є пропозиція щодо заборони морських послуг, що може мати суттєве значення, але загалом ідеться саме про поступове нарощування заходів», – зазначив один із дипломатів, не уповноважений давати офіційні коментарі ЗМІ.

Водночас дипломат зауважив, що наразі не відомо, як виглядатиме фінальна версія 20-го пакету, адже його мають підтримати всі країни-члени ЄС, оскільки санкції затверджуються одноголосно.

«Для нас важливо, щоб до списків були включені великі нафтові компанії, такі як «Роснєфть» і «Лукойл», і щоб ми в цьому питанні приєдналися, наприклад, до США та Великої Британії. Важливим є й план щодо морських послуг, розширення списків «тіньового флоту», а також робота з обходом санкцій», – сказав інший дипломат з країни ЄС.

Раніше спецпредставник ЄС із санкцій Девід О’Салліван у коментарі Радіо Свобода пояснив, чому ЄС не може захоплювати судна «тіньового флоту» за прикладом США. За його словами, дії держав-членів ЄС у відкритому морі обмежені міжнародним правом.

Попередній, 19-й пакет санкцій проти Росії ЄС схвалив 23 жовтня 2025 року. Обмеження були спрямовані на ключові джерела доходів РФ через енергетичні, фінансові та торговельні заходи та мали на меті послабити її здатність продовжувати війну проти України.