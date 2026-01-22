Макрон: флот Франції перехопив підсанкційний нафтовий танкер із Росії

Французькі кораблі перехопили танкер у Середземному морі, повідомив президент країни Еммануель Макрон 22 січня.

На своїй сторінці в X (раніше Twitter) він заявив, що Франція «не терпітиме жодних порушень».

«Сьогодні вранці французькі ВМС піднялися на борт нафтового танкера, що прямував з Росії, який підпадає під міжнародні санкції та підозрюється у плаванні під чужим прапором. Операцію було проведено у відкритому морі в Середземному морі за підтримки кількох наших союзників», – заявив він.

Макрон наголосив, що захоплення танкера відбулося в суворій відповідності до Конвенції ООН із морського права. За його словами, за обставинами справи почали судове розслідування. Судно було «перенаправлене», хоча він не уточнив, куди саме.

«Ми рішуче налаштовані дотримуватися міжнародного права та забезпечувати ефективне виконання санкцій. Діяльність «тіньового флоту» сприяє фінансуванню війни агресії проти України», – додав президент Франції.

Влада Росії наразі не коментувала цю заяву.

Президент Володимир Зеленський під час виступу в Давосі 22 січня закликав європейських партнерів наслідувати приклад Сполучених Штатів, які зупиняють танкери російського «тіньового флоту» і конфіскують їхній вантаж.

Тіньовим флотом називають танкери, які Росія використовує для обходу санкцій проти її нафтової індустрії, запроваджені після повномасштабного вторгнення до України 2022 року.