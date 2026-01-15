США затримали шостий танкер, пов’язаний із Венесуелою

Сполучені Штати провели операцію із затримання ще одного – шостого за останні тижні – нафтового танкера Veronica, пов’язаного з Венесуелою. Про це повідомляє Південне командування збройних сил США.

«Єдина нафта, що вивозиться з Венесуели, буде нафтою, транспортування якої здійснюється належним чином та відповідно до закону», – йдеться у повідомленні.

Британська газета Guardian пише, що судно Veronica ходить під прапором Гайани – його останнє зареєстроване місце було біля берегів Венесуели 12 днів тому. За даними джерел агентства Reuters, танкер було затримано в Карибському морі.



Як зазначає агентство, судно було захоплене напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа із лідером венесуельської опозиції Марією Коріною Мачадо.

Перехоплені досі судна або перебували під санкціями США, або входили до складу «тіньового флоту» суден, які маскують своє походження для перевезення нафти країн, що перебувають під санкціями – Ірану, Росії або Венесуели.

Напередодні агентство Reuters із посиланням на свої джерела писало, що американська прокуратура звернулася до федеральних судів за ордерами на так звану цивільну конфіскацію нафтових танкерів, які перевозять венесуельську нафту - може бути конфісковано десятки суден та їхній вантаж.

Конфіскація танкерів – частина стратегії Білого дому, який оголосив про намір контролювати експорт і виробництво венесуельської нафти з метою отримання коштів на відновлення нафтовидобувної галузі Венесуели. У грудні США фактично заблокували експорт нафти з Венесуели.



