США перехоплюватимуть усі судна «тіньового флоту», що транспортують венесуельську нафту – речник Міноборони

Сполучені Штати перехоплюватимуть усі судна «тіньового флоту», що транспортують венесуельську нафту, речник Пентагону Шон Парнелл.

За його словами, блокада в Карибському морі залишається є дуже ефективною, лише за останні 24 години щонайменше сім нафтових суден «тіньового флоту» розвернулися, щоб уникнути перехоплення.

«Дні, коли злочинна діяльність процвітала в нашій півкулі, закінчилися завдяки президенту Трампу та міністру Геґсету. Міністерство оборони У вересні 2025 року президент Дональд Трамп підписав указ, яким встановив для Міністерства оборони назву Міністерство війни як додаткову. разом із нашими міжвідомчими партнерами буде вистежувати та перехоплювати всі судна «тіньового флоту», що транспортують венесуельську нафту, у визначений нами час та у визначеному нами місці», – написав він у соцмережі Х.

9 січня Берегова охорона США затримала нафтовий танкер Olina неподалік Трінідада і Тобаго. За даними агенції Reuters, це п’яте затримане судно за останні тижні.

Американські військові 7 січня затримали два танкери «тіньового флоту»: Bella 1 (Marinera) та Sophia. Обидва судна перебувають у списках санкцій міністерства фінансів США через перевезення підсанкційної іранської, венесуельської та російської нафти.

Наприкінці грудня Берегова охорона США спробувала затримати в Карибському морі танкер Bella 1, що йшов під панамським прапором і прямував до Венесуели. Екіпаж, що складається з громадян Росії, України та Індії, відмовився підкорятися вимогам американських військових та змінив курс, після чого Берегова охорона розпочала його переслідування. Члени екіпажу танкера намалювали на своєму борту прапор Росії. Через кілька днів після інциденту судно було перейменовано на Marinera та внесено до Російського морського реєстру судноплавства.

Читайте також: У посольстві України підтвердили, що українці є в екіпажі затриманого США танкера

Віцепрезидент США Джей Ді Венс після затримання судна заявив, що це був «фальшивий російський танкер». «Вони намагалися видати себе за російський нафтовий танкер, щоб обійти санкційний режим», – сказав він в інтерв’ю Fox News.

Після захоплення танкера мінстерство транспорту РФ опублікувало заяву, в якій ішлося про те, що Bella 1 отримав тимчасовий дозвіл на плавання під прапором Росії. У відомстві заявили, що відповідно до норм Конвенції ООН з морського права 1982 року, «у відкритому морі діє режим свободи судноплавства, і жодна держава не має права застосовувати силу щодо суден, які належним чином зареєстровані в юрисдикціях інших держав».





