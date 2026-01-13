В ЄС пояснили, чому не захоплюють судна «тіньового флоту» за прикладом США

Дії держав-членів Європейського Союзу у відкритому морі щодо танкерів «тіньового флоту» обмежені міжнародним правом, заявив 13 січня в Брюсселі в коментарі Радіо Свобода посол Євросоюзу з санкцій Девід О’Салліван.

Відповідаючи на запитання щодо можливості перехоплення підсанкційних танкерів за прикладом США, спецпредставник ЄС із санкцій зауважив, що «в міжнародному праві не так просто взяти і вилучити судна у відкритому морі».

«Юридична ситуація щодо підсанкційних суден у міжнародних водах є складною і не підходить для такого типу військового втручання… Наші держави-члени й надалі керуються повною повагою до міжнародного права. Ми діємо через санкції, обговорення з державами прапора, заохочення країн, які імпортують російську нафту, не допускати санкціоновані судна до своїх портів. Тож ми поступово обмежуємо ефективність «тіньового флоту». Росія зараз бореться за пошуки тих, хто може транспортувати її нафту. Надаємо перевагу чинити тиск саме в такий спосіб», – пояснив О’Cалліван.

Раніше цього місяця в Пентагоні заявили, що Сполучені Штати перехоплюватимуть усі судна «тіньового флоту», що транспортують венесуельську нафту.

9 січня Берегова охорона США затримала нафтовий танкер Olina неподалік Трінідада і Тобаго. За даними агенції Reuters, це було п’яте затримане судно за останні тижні.

Американські військові 7 січня затримали два танкери «тіньового флоту»: Bella 1 (Marinera) і Sophia. Обидва судна перебувають у списках санкцій Міністерства фінансів США через перевезення підсанкційної іранської, венесуельської та російської нафти.

Наприкінці грудня Берегова охорона США спробувала затримати в Карибському морі танкер Bella 1, що йшов під панамським прапором і прямував до Венесуели. Екіпаж, що складається з громадян Росії, України та Індії, відмовився підкорятися вимогам американських військових та змінив курс, після чого Берегова охорона розпочала його переслідування. Члени екіпажу танкера намалювали на своєму борту прапор Росії. Через кілька днів після інциденту судно було перейменовано на Marinera і внесено до Російського морського реєстру судноплавства.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс після затримання судна заявив, що це був «фальшивий російський танкер». «Вони намагалися видати себе за російський нафтовий танкер, щоб обійти санкційний режим», – сказав він в інтерв’ю Fox News.

Після захоплення танкера Міністерство транспорту РФ опублікувало заяву, в якій ішлося про те, що Bella 1 отримав тимчасовий дозвіл на плавання під прапором Росії. У відомстві заявили, що відповідно до норм Конвенції ООН з морського права 1982 року, «у відкритому морі діє режим свободи судноплавства, і жодна держава не має права застосовувати силу щодо суден, які належним чином зареєстровані в юрисдикціях інших держав».

